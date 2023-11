End lich hat Köthens Innenstadt ihrenLebensmitelmarkt wieder. Vor vier Wochen war der frühere NP-Markt in der Wallstraße geschlossen worden. Seit Donnerstag empfängt „nah & gut“ die Kunden.

Aus NP-Filiale wird in nur einem Monat ein neuer „nah & gut“-Markt

Neuer Supermarkt in Köthen

Köthen/MZ. - „Diese vier Wochen kamen mir wie eine Ewigkeit vor“, sagte Inge Liebmann und schob ihren Einkaufswagen in aller Seelenruhe durch den Trubel des neu eröffneten Supermarktes in der Köthener Wallstraße. Die 73-Jährige wohnt nur wenige Gehminuten entfernt und vermisste den Markt, der wegen Umbaus im Oktober geschlossen war, schmerzlich. „Ich denke, ich spreche da für viele: Da hat uns schon was gefehlt.“