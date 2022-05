Aus nach 33 Jahren: Heike Schulze musste ihren Laden wegen Corona schweren Herzens aufgeben

Voll dekoriert und mit vielen Blumen - so mochte es Heike Schulze in ihrem Laden immer am liebsten.

Aken/MZ - Die Türen von „Blumen Greunke“ in der Köthener Straße in Aken sind seit 23. April endgültig geschlossen. Erst vor wenigen Tagen aber hat Inhaberin Heike Schulze die Schlüssel an den Vermieter abgegeben. Schweren Herzens musste Schulze, die seit 33 Jahren in nunmehr dritter Generation in dem Laden gearbeitet hat und neun Jahre davon schließlich selbständig tätig war, ihren Blumenladen schließen. „Ohne Corona hätte ich sicher noch einige Jahre weitergemacht“, ist sich die Floristin sicher. Aber die Corona-Krise hat ein zu großes finanzielles Loch hinterlassen.