So sieht ein Wünschebaum mit den Wunschzetteln aus.

Köthen/MZ/uhm/her. - Mit der Wunschbaum-Aktion will das Frauennetzwerk „Regia“ Vereinen auch in diesem Jahr unter die Arme greifen. Mitglieder, die oft selbstständig oder in Führungspositionen tätig sind, wollen durch ihr Engagement Gutes tun und den Vereinen eine Anschaffung ermöglichen, die sie aus eigener Kraft finanziell nicht stemmen könnten.