Aufgabe als Vermittler - Christiane Lange ist neue Vorsitzende des Gemeindeelternrates in Köthen

Köthen/MZ - Die Antwort von Britta Schmidt und Carmen Wopperer fällt deutlich aus: „Corona.“ Kein anderes Thema prägte ihre Arbeit im Gemeindeelternrat in den vergangenen zwei Jahren so sehr wie dieses. „Die Öffnungszeiten einiger Einrichtungen wurden radikal runtergefahren“, merkt Carmen Wopperer an. „Eltern wussten nicht, wohin mit ihren Kindern.“

Als Gemeindeelternrat der Stadt Köthen haben Britta Schmidt, die Vorsitzende des Gremiums war, und ihre Stellvertreterin Carmen Wopperer versucht, auch in diesen schwierigen Zeiten nach Lösungen zu suchen. Mit Eltern. Mit Einrichtungen. Mit Ämtern. Alles andere als eine leichte Aufgabe. Zumal die Elternvertreter coronabedingt fast ausschließlich über digitale Wege kommunizieren mussten.

Seit zwei Monaten hat Köthen einen neuen Gemeindeelternrat. Wobei zwei Namen geblieben sind: Britta Schmidt und Carmen Wopperer sind Stellvertreterinnen. Die neue Vorsitzende ist Christiane Lange. Sie ahnt, dass Corona das Gremium noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Und versucht trotzdem, auch darüber hinaus zu blicken.

Der Gemeindeelternrat vertritt die Interessen der Eltern, deren Nachwuchs Kindertagesstätten und Horte der Stadt Köthen besucht – egal in welcher Trägerschaft. Gewählt wurden die Vertreterinnen von den Kuratorien der Einrichtungen. Die gesetzliche Grundlage für die Arbeit des Gremiums bildet das Kinderförderungsgesetz des Landes.

Christiane Lange ist Elternvertreterin des evangelischen Kindergartens „Guter Hirte“ in Köthen, Carmen Wopperer des Hortes der evangelischen Grundschule. Die Evangelische Kirchengemeinde St. Jakob ist Träger beider Einrichtungen. Britta Schmidt ist Elternvertreterin der Kindertagesstätte „Löwenzahn“ in Trägerschaft der Stadt Köthen.

Die Vielfalt an Trägern macht die Arbeit des Gemeindeelternrates in Köthen für Christiane Lange so besonders. Von den zehn Kindereinrichtungen befinden sich fünf in städtischer und fünf in freier Trägerschaft. Sie hofft, dadurch viele Anregungen zu bekommen und weitergeben zu können. Auch positiver Art. Denn es soll nicht nur darum gehen, was Eltern ärgert, sondern auch darum, was Eltern freut.

Natürlich. Die Mitglieder des Gremiums verstehen sich in erster Linie als Vermittlerinnen. Sie haben ein offenes Ohr. Für alle. Sie helfen bei Problemen. Sie hören zu. Sie wollen diejenigen unterstützen, denen vielleicht der Mut fehlt, sich an Ämter zu wenden, und gemeinsam nach Lösungen suchen. „Wir wollen hören, wo der Schuh drückt“, sagt die neu gewählte Vorsitzende.

Und damit sich das weiter herumspricht, möchte der Gemeindeelternrat noch präsenter werden. Bei Veranstaltungen etwa, die Eltern und Kinder ansprechen. Sofern Corona diese wieder zulässt.

Christiane Lange könnte sich vorstellen, zum Beispiel beim Fest zum Kindertag in Köthen dabei zu sein. Sie hofft zudem, dass Treffen des Gremiums bald möglich sind, um über die Ideen zu sprechen, die zuletzt aufgrund der Corona-Zeit nicht verwirklicht werden konnten. „Die letzten zwei Jahre waren wirklich schwierig“, sagt Britta Schmidt, die Köthen auch im Kreiselternrat vertritt. „Wir hoffen, dass wir jetzt losstarten können.“

Christiane Lange hat eine E-Mail-Adresse eingerichtet, damit Eltern Kontakt zum Gemeindeelternrat aufnehmen können: gev.koethen@gmail.com.