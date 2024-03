Zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person leichte Verletzungen davongetragen hat, ist es am Montag auf der L 145 gekommen.

Auffahrunfall bei Kleinwülknitz zum Start in die Woche - Ford kracht auf einen VW

Die Polizei war in Kleinwülknitz gefordert.

Kleinwülknitz/MZ. - Zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person leichte Verletzungen davongetragen hat, ist es am Montag auf der L 145 gekommen.

Nach Polizeiangaben befuhr ein 56-Jähriger gegen 7.30 Uhr die Landesstraße aus Richtung Köthen in Richtung Kleinwülknitz. Circa 500 Meter vor dem Ortseingang Kleinwülknitz musste er verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte ein sich im Nachfolgeverkehr befindlicher 24-jähriger Nutzer eines Pkw Ford zu spät und fuhr auf.

Der VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung vor Ort wurde jedoch abgelehnt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 7.000 Euro. Die Schadenssumme am Pkw Ford beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.