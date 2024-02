Mitte März sollen die Arbeiten an der maroden Ortsdurchfahrt in Glauzig beginnen?

Glauzig/MZ/keb. - Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Glauzig beginnt voraussichtlich Mitte März. Dies sagte Vizelandrat Volker Krüger in seinem Baubericht auf der Sitzung des Kreistages am vergangenen Donnerstag in Köthen. „Der Start der Arbeiten ist von den rechtzeitigen Materiallieferungen abhängig. Die Arbeiten wurden an die Köthener Firma KTSB vergeben“, so Krüger.

Die Sanierung der Glauziger Ortsdurchfahrt von der Einmündung zum Sportplatz bis zur Kreuzung in Richtung Görzig, die nach bisherigem Stand mehr als ein Jahr bis Sommer 2025 dauern soll und zwischen einer und 1,5 Millionen Euro kosten soll, ist eines der größten Tiefbauvorhaben des Landkreises Anhalt-Bitterfeld im Haushaltsjahr 2024. Es ist nicht von der Genehmigung des Haushaltes durch das Landesverwaltungsamt abhängig, weil die Finanzierung bereits vorher durch den Kreistag bestätigt worden war.