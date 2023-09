Das Landesverwaltungsamt hat eine Geocaching-Tour zu Köthener Sehenswürdigkeiten programmieren lassen. Wie das am Smartphone funktioniert.

Köthen/MZ - Wussten Sie, dass Köthen das „Mekka der Homöopathie-Jünger“ ist? Wenn Sie in der Stadt selbst oder in der näheren Umgebung wohnen, vermutlich schon. Wer aber neu in Köthen oder zum ersten Mal zu Besuch ist, kennt diesen und viele weitere Aspekte Köthens vermutlich nicht.