Auf dem Trockenen: Warum das Wasser aus der Vogtei verschwunden ist

Salzfurtkapelle/MZ - Es ist gar nicht so lange her, da waren die Wiesen und Wälder im Quellgebiet der Fuhne noch voller Wasser. So feucht war der Boden, dass an manchen Stellen ein Niedermoor entstand. Und bis Moore entstehen, vergeht Zeit. Viel Zeit. Nur rund einen Millimeter im Jahr wachse die Torfschicht eines Moores, die sich aus verrottetem Moos bilde, erklärt Konrad Mahler. Ein Millimeter im Jahr – das ist ein Meter in 1.000 Jahren.