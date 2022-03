Auf dem Köthener Marktplatz soll ein riesiges Bild für Frieden und Toleranz entstehen

Köthen/MZ - Es ist ein sehnlicher Wunsch, den viele Menschen derzeit haben: Frieden auf der Welt! Mit Entsetzen verfolgen dieser Tage alle gebannt die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine. Aus der Ferne versucht man, Hoffnung zu spenden und für die Menschen einzustehen.

Ein Zeichen setzen gegen Gewalt und für Toleranz möchte auch die Stadt Köthen und ruft daher gemeinsam mit allen Kirchengemeinden zu einer Mal-Aktion am Wochenende auf dem Köthener Marktplatz auf. Gemeinsam mit Steffen Rogge soll ein großes Bild entstehen.

Der Künstler hat sich als Motiv etwas Besonderes einfallen lassen - eine Kerze in den ukrainischen Landesfarben mit einer sich umarmenden „Völkerfamilie“, einer Friedenstaube vor einem Herz sowie den Umrissen der Ukraine auf dem Erdball. „Licht ist ein besonders wichtiges Zeichen in dunklen Zeiten und das Motiv der sich umarmenden Familie symbolisiert Bruderschaft zwischen Nationen, aber auch Trost und Unterstützung“, erklärt Rogge.

Los geht es am Freitag von 15 bis 19 Uhr

Los geht es am Freitag von 15 bis 19 Uhr. Rogge wird am Freitag zunächst die Umrisse seines Bildes, das die gesamte Länge des Marktplatzes einnehmen soll, aufbringen, heißt es in einer Pressemitteilung. Danach seien alle Köthener und Köthenerinnen dazu aufgerufen, sich ebenfalls an dem Gemälde mit Friedensbotschaft zu beteiligen. Auch am Samstag von 10 bis 16 Uhr kann kräftig gemalt werden. Im Zuge dessen informiert die Stadt, dass der Wochenmarkt am 11. und 12. März auf dem Holzmarkt stattfindet. Die Parkplätze auf dem Marktplatz werden am Samstag gesperrt.

Bereits 2018 fand eine ähnliche Aktion großen Anklang. Damals wollte man ein Zeichen gegen rechte Demonstranten setzen. An diese Aktion möchte man anknüpfen. „Die Schicksale der Menschen in der Ukraine beschäftigen uns alle, es ist an der Zeit, erneut zusammen für Frieden einzustehen und in der Gemeinschaft Halt zu finden“, heißt es von Oberbürgermeister Bernd Hauschild.

Straßenkreide und Malvorlagen werden an beiden Tagen vor Ort ausgegeben. Außerdem werden Spenden für den Verein der Freunde und Förderer der Hochschule Anhalt gesammelt, mit denen ukrainische Studierende der Hochschule Anhalt und ihre Angehörigen unterstützt werden sollen. In der Jakobskirche werden am Freitag und Samstag auch Küchenausstattungen für lokale Flüchtlingsunterkünfte angenommen.