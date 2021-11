Auch in Köthen wurde an die Opfer der Pogromnacht erinnert

Gedenken an die Reichsprogromnacht in Köthen

Köthen/MZ - Zum Gedenken an die Menschen, die in der nationalsozialistischen Pogromnacht am 9. November 1938 beraubt, erniedrigt und gequält wurden, gab es am Dienstagabend in Köthen eine Andacht vor dem Haus in der Burgstraße 15/16, genau dort wo einst im Hinterhof eine Synagoge stand.

Pfarrer Horst Leischner sowie Pfarrer Armin Kensbock hielten die Andacht. Köthens Stadtarchivarin Monika Knof erinnerte an das Schicksal einer jüdischen Familie. Philipp Grundmann spielte auf dem Saxophon.