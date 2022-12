Ärger über neuen Randstreifen - Radfahrer versinken im Matsch neben Kreisstraße bei Micheln

Was ein Autofahrer über die Bauarbeiten berichtet und wieviel Geld pro Jahr für alle Kreisstraßen in Anhalt-Bitterfeld reichen muss.

Micheln/MZ - Manfred Kunick ist sauer. Der Rentner lebt in Micheln (Gemeinde Osternienburger Land) und ist von dort aus regelmäßig unterwegs in die Umgebung, mal mit dem Fahrrad, mal mit dem Auto. Vor rund einer Woche sei der Randstreifen neben der Kreisstraße von Micheln in Richtung Klietzen saniert worden, berichtet der Senior bei einem Besuch in der MZ-Lokalredaktion in Köthen: