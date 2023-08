Anwohner der Freiligrathstraße in Köthen mussten wochenelang ohne Internet, Telefon und Fernsehen klarkommen. Die MZ hakt nach, warum die Reparatur so lange dauert.

Drei Wochen ohne TV und Internet: Anwohner in Köthen verzweifeln an Anbieter Pyur

Netzwerk-Buchsen und -Stecker an einem Wlan-Rooter

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - „Seit mehr als zwei Wochen ist der Anschluss (und der der Nachbarschaft) von jeglicher Kommunikation (Internet, Telefon und Fernsehen) abgeschnitten. Trotz fast täglichem Kontakt mit der Firma Pÿur wird keine Lösung des Problems veranlasst und Termine vor Ort von der Firma Pÿur werden nicht eingehalten“, schrieb ein frustrierter Mieter einer Wohnung in der Freiligrathstraße in Köthen vergangene Woche an die MZ-Lokalredaktion.