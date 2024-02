„Bach - Eine Weihnachtsgeschichte“ Stirnrunzeln in Köthen: Warum die ARD einen Film über Bach lieber in Merseburg drehen lässt

„Bach - Eine Weihnachtsgeschichte“ ist der Arbeitstitel eines Spielfilmes, der in diesen Tagen im Auftrag der ARD und anderer Rundfunkanstalten gedreht wird. Doch warum wird in Merseburg gedreht und nicht an Bachs langjähriger Wirkungsstätte Köthen?