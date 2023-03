Im NP-Markt in der Wallstraße in Köthen hatte der Angeklagte mit einer Kassiererin gerangelt.

Köthen/MZ - Ein Prozess wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung gegen einen Mann aus Köthen ist am Mittwoch am Amtsgericht nach knapp zwei Stunden vertagt worden. „Der Angeklagte begeht seit 2013 Straftaten, viele in alkoholisiertem Zustand, er hat also seit mindestens zehn Jahren ein Alkohol-Problem“, sagte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft.