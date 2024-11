Köthen/MZ. - Ein Mann aus Köthen ist am Dienstag am Landgericht Dessau-Roßlau in einem Berufungsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes ohne Körperkontakt verurteilt worden. In erster Instanz war der Mann 2023 am Amtsgericht Köthen freigesprochen worden.

