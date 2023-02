Im Januar wurden einmal mehr Bäume in der Fasanerie in Köthen gefällt. Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) kritisiert diese Maßnahmen.

Arbeitskreis Hallesche Auenwälder kritisiert Baumfällungen in der Fasanerie in Köthen

In der Fasanerie in Köthen wurden erst kürzlich wieder Bäume gefällt.

Köthen/MZ - Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) kritisiert einmal mehr die Baumfällungen in der Fasanerie in Köthen. „Dabei hat man nachweisbar massive Schädigungen an dem auenwaldähnlichen Gehölz verursacht und umfassend in einen sehr wichtigen Lebens- und Rückzugsraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten eingegriffen“, wirft der Verein der Stadtverwaltung vor.