Arbeiten an Köthener Hohe Brücke liegen voll im Zeitplan

Die Hohe Brücke in Köthen erhält eine Fahrbahnasphaltierung

Köthen/MZ - Es geht voran mit den Bauarbeiten auf der Hohen Brücke in Köthen. Am letzten Donnerstag wurden von der Firma Strabag zwei Schichten Guss-Asphalt aufgetragen. Damit ist die Hohe Brücke selbst fertiggestellt. Mit Hilfe einer sogenannten Guss-Asphaltbohle und 220 Grad heißem Material wurde die letzte Deckschicht der Fahrbahn planmäßig fertiggestellt.

Auch die Sicherheitsgeländer am Rand sind installiert. Nun kann es bald mit den Anschlussarbeiten weitergehen. Wie die Verantwortlichen der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Regionalbereich Ost in Dessau vor einigen Wochen erklärten, liegen die Arbeiten voll im Zeitplan und sollen am 10. Dezember abgeschlossen werden.

Bis dahin will die LSBB auch alle Ausschreibungen für die Anschlussarbeiten zu den Straßen in Richtung Prosigk und in Richtung Innenstadt auf den Weg gebracht haben, um den weiteren zeitlichen Ablauf des Großprojektes planen zu können.