Eigentlich hatte der Abriss bereits Anfang November passieren sollen. Nun aber sind die Arbeiten in Prosigk gestartet.

Prosigk/MZ/DHO. - Seit dieser Woche wird der alte Konsum am Ortsrand von Prosigk abgerissen. Den Auftrag der Stadt Südliches Anhalt hat die Firma Messerschmidt bekommen. Die Arbeiten sollen bis zum Ende der kommenden Woche dauern, informierte Bürgermeister Thomas Schneider bei der Sitzung des Bauausschusses des Stadtrates am Dienstag.

Eigentlich hatte der Abriss bereits Anfang November passieren sollen. Laut Schneider fehlten jedoch einige Unterlagen, etwa vom Stromversorger. Diese liegen inzwischen vor, sodass der Abriss starten konnte. Dafür waren laut Beratungen Ende des Jahres 2024 rund 40.000 Euro in den städtischen Haushalt für 2025 eingestellt worden.