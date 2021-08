Anzahl der Impfungen im Landkreis geht weiter zurück - Eine neue Corona-Infektion gemeldet

Köthen/MZ/keb - Zu Beginn der neuen Woche hat die Landkreisverwaltung in Sachen Cyberangriff als auch Impfen und Corona nicht nur negative Nachrichten. So wurden seit letztem Dienstag (3. August) insgesamt 879 Kraftfahrzeuge zugelassen. Dies teilte Landkreissprecher Udo Pawelczyk am Montag mit. Ab sofort muss auch nicht mehr jeder, der ein Auto anmelden möchte, mit einer dicken Brieftasche kommen. Die Gebühren für eine Zulassung können neben der Barzahlung auch wieder mit der EC-Karte entrichtet werden.

In der letzten Woche wurden in den Impfzentren Wolfen und Köthen insgesamt 1.166 Impfungen (499 Erst- und 667 Zweitimpfungen) durchgeführt (Vorwoche: 1.210 Impfungen). 350 Personen nutzten die Möglichkeit, sich ohne Termin impfen zu lassen (208 in Wolfen und 142 in Köthen).

Laut Angaben des Landes beträgt die Impfquote in Anhalt-Bitterfeld bei den Erstimpfungen 55,46 Prozent und bei den Zweitimpfungen 49,14 Prozent - inklusive der Impfungen der Ärzteschaft. Seit Beginn der Kampagne wurden in den beiden Impfzentren 51.603 Impfungen verabreicht (28.189 Erst- und 23.414 Zweitimpfungen). In 86 Prozent der Fälle kam der Impfstoff von BionTech/Pfizer zum Einsatz.

Seit Freitag ist im Landkreis eine weitere Corona-Infektion registriert worden. Dabei handelte es sich erneut um eine Person aus Sandersdorf-Brehna. Insgesamt sind im Landkreis zehn Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Ein genauer Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt offiziell nicht vor.