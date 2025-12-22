Fußball-Sticker sind im Raum Köthen ein ständiges Ärgernis. Nun konnten mehrere Tatverdächtige gestellt werden.

Wörbzig/MZ. - In der Nacht zum Sonntag, 22. Dezember, hat die Polizei in Wörbzig mehrere Jugendliche gestellt, die dort Fußballaufkleber verteilt haben. Eine Anwohnerin hatte kurz nach Mitternacht die Beamten alarmiert, weil sie in der Friedhofstraße mehrere verdächtige Personen beobachtet hatten.

Die Polizei konnte zwei 16 Jahre alte Tatverdächtige sowie eine größere Anzahl an fußballbezogenen Stickern als „Corpus Delicti“ in unmittelbarer Nähe feststellen. Zudem gingen den Beamten bei Kontrollen im weiteren Umfeld noch Personen im Alter von 15 bis 26 Jahren ins Netz, die offenbar im Zusammenhang mit der Straftat stehen und mit Fahrzeugen vor Ort waren.

Zur Höhe des Sachschadens liegen der Polizei bislang keine Angaben vor. Die Ermittlungen dauern an. Für welchen Verein die Sticker warben, dazu wurden keine Angaben gemacht.