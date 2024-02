Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ/WSL. - Ein Bürger hat in der Einwohnerfragestunde der Hauptausschusssitzung in dieser Woche „Rechtsmängel“ kritisiert, die seiner Meinung nach in der Satzung über die Straßenreinigungsgebühren bestehen. „Diese Rechtsmängel wurden bis heute nicht beseitigt“, sagte Klaus Hundt zu Beginn der Beratung am Dienstagabend.