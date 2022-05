Anwohner sammeln Müll - Warum hunderte FCM-Sticker in Gröbzig entfernt werden mussten

130 Anwohner folgen dem Aufruf zum Frühjahrsputz und sammeln Unrat auf Straßen und Gehwegen. Was der Bürgermeister dazu sagt.

Gröbzig/MZ - Sportlich betrachtet ist der 1. FC Magdeburg vor einer Woche mit dem 3:0 gegen den FSV Zwickau von der dritten Liga aufgestiegen in die Zweite Bundesliga. In Gröbzig allerdings hat der 1965 gegründete Fußballclub aus der Landeshauptstadt am Samstag verloren und ist kaum noch präsent.