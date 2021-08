Libehna/MZ - Der Fund von verdächtigen Glasampullen in einer Garage durch einen Anwohner hat am Dienstagnachmittag zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Kampfmittelbeseitigungsdienst in Libehna, einem Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt, geführt.

„Die Leitstelle hat das Umweltamt des Landkreises um 12.35 Uhr über den Fund informiert. Daraufhin haben wir unsere Leute losgeschickt“, erklärte Bärbel Wohmann, die zuständige Dezernatsleiterin beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld. „Als unser Team dort ankam, waren bereits Polizei und Kampfmittelbeseitigungsdienst vor Ort.

Anwohner findet Ampullen mit potenziell gefährlichem Inhalt

Bei dem Fund handelte es sich um fünf Ampullen vermutlich mit Blausäure und weitere 20, auf denen ,Chemischer Kampfstoff Typ A – tödlich‘ oder so ähnlich zu lesen war“, sagte Wohmann.

Weil bei chemischen Kampfstoffen in Deutschland aber zunächst die Bundeswehr zuständig ist, wurden die entsprechenden Stellen dort informiert. Gemeinsam wurde dann entschieden, dass sich der ABC-Einsatzzug des Landkreises aus Bitterfeld-Wolfen der Sache annehmen soll.

Die Einsatzkräfte haben die Ampullen dann auch eingesammelt und sie zur weiteren Analyse in das Institut für Brand- und Katastrophenschutz (IBK) nach Heyrothsberge transportiert. „Bis Mittwochmittag lag uns allerdings noch kein Ergebnis der Analyse vor“, erklärt Bärbel Wohmann.