Köthen/MZ - Eine 165 Meter lange Lärmschutzwand wird zurzeit an der dreispurigen Bundesstraße 6n nahe der Wülknitzer Straße in Köthen gebaut. Das 2,50 Meter hohe Bauwerk, an dessen Enden sich zwei fünf Meter lange und nur 1,50 Meter hohe Segmente befinden, soll rund 420.000 Euro kosten und den Bewohnern von rund 20 Häusern Linderung vor allem nachts verschaffen.