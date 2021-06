Anonymer Anrufer meldet Schlägerei in der Augustenstraße in Köthen

Köthen - Nach einem anonymen Hinweis ist die Polizei in der Nacht zu Dienstag in die Köthener Augustenstraße ausgerückt. Dort, so der Hinweisgeber bei seinem Anruf gegen 23 Uhr, gebe es eine Schlägerei.

Das Probem war: Vor Ort konnten die Beamten aber nichts dergleichen feststellen. In der weiteren Umgebung seien zwar Personen gewesen, so Polizeisprecher Michael Däumich gegenüber der MZ. „Aber die hatten mit der Sache nichts zu tun.“ (mz)