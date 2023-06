Ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm erinnerte an den großen Gambenvirtuosen Carl Friedrich Abel. Der Abel-Preis der Stadt soll auch künftig verliehen werden.

Abel-Fest in Köthen

Das Musiker-Quartett Shalev Ad-El (Cembalo), Laure Mourot (Traversflöte), Daniel Deuter (Violine) und Aleke Alpermann (Violoncello) hatte mit einem Konzert im Spiegelsaal des Köthener Schlosse das Abel-Fest am Donnerstagabend musikalisch eröffnet.

Köthen/MZ - Die Dichte der Barockmusikfeste in Mitteldeutschland ist einzigartig – ein Reichtum, dessen Erträge jedoch vor allem zwischen den „Big Three“, Händel, Bach und Telemann, aufgeteilt werden. Vor diesem Hintergrund ist das Köthener Fest zu Ehren von Carl Friedrich Abel zu bewerten, das am Wochenende verdienstvoll an den 300. Geburtstag eines Musikers erinnerte, der ein großer Gambenvirtuose, viel beachteter Komponist und Musikorganisator war – und ein Europäer.