Die Suche geht weiter Anhalt-Bitterfeld startet mit akutem Lehrermangel in das neue Jahr

Wenn am Montag die Schule wieder beginnt, dürften die Sorgen geblieben sein. Omikron erhöht die Ungewissheit. Beim Landesschulamt sind für den Kreis derzeit 63 Stellen an allgemeinbildenen Schulen ausgeschrieben. Warum für Schulen und Schüler auch nicht jeder Quereinsteiger sofort in Frage kommt.