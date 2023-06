Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - In Anhalt-Bitterfeld wird die Entnahme von Wasser aus Gewässern ab sofort massiv eingeschränkt beziehungsweise verboten. Der Landkreis hat dazu am Mittwoch eine Allgemeinverfügung erlassen. Diese tritt am heutigen Donnerstag in Kraft und gilt vorerst bis zum 30. September. Betroffen ist vor allem die Entnahme mit technischen Hilfsmitteln.