Angetrunkener Ford-Fahrer beschädigt in Köthen gleich drei Autos am Straßenrand

Köthen/MZ - Ein Verkehrsunfall mit gleich vier beteiligten Autos hat sich in der Nacht zum Montag gegen 3.40 Uhr in Köthen ereignet. Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld war ein 58-Jähriger mit einem Pkw Ford auf der Straße Am Wasserturm in Richtung Lohmannstraße unterwegs. Nachdem er die Einmündung zum Jürgenweg passiert hatte, kam er allerdings nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei am Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Der 58-Jährige wurde schwer verletzt in eine medizinische Einrichtung gebracht. Zum angerichteten Sachschaden liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 0,51 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.