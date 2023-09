In diesem Haus in der Stadt Südliches Anhalt hat der Angeklagte gewohnt. Seine polizeiliche Vorführung am Mittwoch ist gescheitert.

Köthen/Südliches Anhalt/MZ - Ein Prozess wegen Waffenbesitz und fahrlässigen Vergehens gegen das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen gegen einen Mann aus Lettland ist am Mittwoch am Amtsgericht in Köthen „geplatzt“, wie man so sagt: Der Angeklagte war zu Beginn der Verhandlung um 10.30 Uhr im Saal 1 nicht erschienen.