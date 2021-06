An der neuen Hohe Brücke in Köthen geht’s voran

Bauerbeiten an der Hohe Brücke Köthen

Köthen - Ist das Wetter schön, geht es auch auf dem Bau voran. Das jedenfalls trifft für den Fortgang der Arbeiten am Bahnprojekt Hohe Brücke in Köthen zu. Nachdem die neue Stabbogenbrücke am Standort Hohe Brücke Anfang Mai vorfristig eingeschoben wurde, laufen die Anschlussarbeiten auf vollen Touren.

Auf der stadtauswärtigen Seite werden derzeit neue Straßendämme für eine veränderte Verkehrsführung aufgeschüttet. Denn von der Brücke aus werden die Kraftfahrer künftig im 90-Grad-Winkel auf die Bundesstraße treffen. Zudem wird die Bewährung für die Bodenplatte der Brücke mit Beton vergossen. Die Arbeiten werden von der Arge Strabag und Bad Düben Haustechnik ausgeführt.

Sie sollen gegen Ende des Jahres zum Abschluss kommen, damit dann an den direkten Straßenanschlüssen begonnen werden kann. Dazu hat die Stadt die Vereinbarung mit dem Land für die Nebenanlagen abgeschlossen. (mz)