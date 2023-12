Beim Verlassen des Parkplatzes eines Supermarktes in der Merziener Straße in Köthen hat ein 83-jähriger Nissanfahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

An Ausfahrt von Parkplatz in Köthen - 83-Jähriger verliert Kontrolle und fährt gegen Zaun

Unfall in Merziener Straße

Er kam mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Grundstückszaun. Sowohl die Umfriedung als auch das Fahrzeug wiesen Beschädigungen auf.

Die Schadenshöhe am Pkw Nissan wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt. Für den Schadensumfang am Zaun liegen der Polizei bislang keine Angaben vor. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, 11 Uhr.