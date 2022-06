Amtsgericht Köthen: Ein Mann soll Verlobte geschlagen haben - doch die möchte nicht aussagen

Köthen/MZ - Was genau ist eigentlich eine Verlobung? Diese Frage brachte den Beschuldigten in einem Prozess am Köthener Amtsgericht in Erklärungsnot. Gestellt hatte sie die Vorsitzende Richterin Susanne Vogelsang. „Sich vertragen“, antwortete der Mann auf der Anklagebank zögerlich. Womit die Vorsitzende Richterin nicht zufrieden war. „Dann wäre ich ja mit der ganzen Welt verlobt“, kommentierte sie den Definitionsversuch.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<