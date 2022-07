In der letzten Verhandlung am Amtsgericht Köthen für dieses Jahr ging es um Drogen.

Köthen/MZ - „Schauen Sie sich das mal an“, sagt Richterin Susanne Vogelsang in Richtung des Angeklagten Hannes K. (Name geändert). Vor ihr liegt ein großer Stapel an Akten. Der Angeklagte schweigt. Als die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau die Anklageschrift verlauten lässt, nimmt das einige Zeit in Anspruch. Die Liste der Vergehen ist lang.