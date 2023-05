Die Blutspuren hatten in einer lokalen Gruppe bei Facebook für Spekulationen gesorgt. Was der Sprecher des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt und welche Spekulationen es gegeben hat.

Am Neustädter Platz in Köthen - Blutspur auf einem Gehweg sorgt für große Aufregung

Die Blutspur führt laut Polizei vom Neustädter Platz in die Poststraße und zurück.

Köthen/MZ - Die Besatzung eines Rettungswagens hat gegen 1 Uhr in der Nacht zu Donnerstag einen verletzten 34-jährigen Mann am Neustädter Platz in Köthen behandelt. Ein Anwohner habe Hilferufe gehört und den Notruf gewählt, sagte Michael Drews vom Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld auf MZ-Nachfrage.