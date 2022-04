Altes Familienrezept - „Bauer Feuerborn“ stellt im Jahr über 1.500 Liter Eierlikör her

Frischen Eierlikör von glücklichen Hühnern gibt es bei „Bauer Feuerborn“ in Cosa. Gertrud Feuerborn stellt ihn seit über 30 Jahren her, seit zwei Jahren wird er auch verkauft. Cremig und dückflüssig.

Ob mit Schoko oder in der klassischen Variante: In Cosa bei Gertrud Feuerborn kann man das alkoholische Getränk erwerben.

Cosa/MZ - Er schmeckt natürlich nicht nur an Ostern gut, aber ist hier vor allem gefragter denn je: Eierlikör. Frischen noch dazu gibt es bei Bauer Feuerborn in Cosa zu erwerben. Seine Frau Gertrud Feuerborn ist für die Eierlikör-Produktion zuständig und in gewisser Art und Weise auch die rund 300 Hühner auf dem Hof, die immerhin für die Hauptzutat sorgen - ganze sechs Eier stecken in einer Flasche.

30 Liter pro Woche

Seit über 30 Jahren stellt die 53-Jährige den leckeren Likör schon her - aber erst seit zwei Jahren bietet sie diesen auch für Jedermann zum Verkauf an. „Mein Sohn wollte sich Hühner hinstellen, daraufhin bin ich irgendwann auch in die Eierlikörproduktion eingestiegen“, erklärt sie. Denn bei 300 Hühnern fallen ordentlich Eier ab, die auch alle genutzt werden müssen.

Die Hauptproduktion beginnt meist immer nach den Feiertagen, damit die Eier, die nicht verkauft wurden, auch noch ihren Nutzen finden. „Im Laufe des Jahre entstehen knapp 30 Liter pro Woche“, sagt Feuerborn. Aufs Jahr hochgerechnet sind das insgesamt etwa 1.560 Liter Eierlikör.

Ihren Likör gibt es in der klassischen Variante und mit Schoko. „80 Prozent ziehen den klassischen vor. Der mit Schokolade schmeckt aber auch hervorragend auf Vanilleeis“, weiß sie. Ihr Eierlikör basiert im übrigen auf einem alten Familienrezept. Die Geheimzutat? „Mit viel Liebe gerührt“, mehr wird an der Stelle nicht von ihr preisgegeben.

Sie selbst ist nach all den Jahren auch immer noch ein totaler Fan von dem Likör. „Er macht süchtig. Ich höre bei einem Becher nicht auf“, sagt sie. Ihre persönliche Empfehlung: Am besten gut gekühlt in einem Waffelbecher trinken. Wenn „die Haube“ noch drauf ist, schmeckt er am Besten. Und was macht ihren Eierlikör im Vergleich zu den anderen nun besser oder gar besonders? „Meiner ist cremiger, dickflüssiger, schon fast schwer aus der Flasche zu bekommen“, verrät sie.

„Mit Liebe gerührt“ Feuerborn

Tatsächlich erinnert die Konsistenz eher an einen Pudding. Den Schoko-Eierlikör gar kann man fast löffeln. „Durch den Kakao wird er noch fester“, erklärt sie. Durch den Alkohol hält sich dieser laut Gertrud Feuerborn im übrigen ewig. „Er muss mindestens 14 Prozent Alkohol dafür haben“, gibt die Herstellerin für die heimische Küche mit auf den Weg. Und was empfiehlt sie noch, wenn man selbst Eierlikör herstellen will? „Am besten die Oma fragen, die kennt sich damit aus“, schmunzelt sie.

In Köthen und Cosa erhältlich

Wer sich die Arbeit sparen will, kann den selbstgemachten Eierlikör von Gertrud Feuerborn auch käuflich erwerben - entweder direkt in Cosa oder in der Kaffeerösterei Hahnemann in Köthen. Die große Flasche (0,7 Liter) kostet 16 Euro, die mittlere (0,35 Liter) gibt es für 9,50 Euro, einen kleinen Eierlikör (0,2 Liter) erhält man für 7,70 Euro.

In der vergangenen Woche habe sie sie schon „unheimlich viel“ verkauft. „Das beginnt eigentlich immer schon vier Wochen vor Ostern“, erklärt sie. Wer dann im Hof Eier oder Kartoffeln kauft, nimmt auch gern eine Flasche Eierlikör mit.

Der Hofverkauf findet Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr, Freitag von 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 12 Uhr statt. Der Hofautomat ist rund um die Uhr geöffnet.