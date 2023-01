Alternative-Rock-Band „sewing machine“ bringt erste Platte raus

Köthen/MZ - Es beginnt mit einem melancholischen Gitarrenintro von Robert Hegenbart, Martin Baufeld begleitet mit sanften Basstönen. Das Schlagzeug kündigt sich mit einzelnen Schlägen an, bis der Drummer Philbert Schulze gemeinsam mit dem Gesang voll einsetzt: „It’s difficult to get up if the curtain is closed“. Es ist schwierig aufzustehen, wenn der Vorhang zu ist, singt Jeandrik Schulze auf Englisch. So beginnt der Song „Go Or Stay“ der Köthener Alternative-Rock-Band „sewing machine“. Es ist der bisher am meisten gehörte Song bei dem Streaminganbieter Spotify des Debütalbums „sew is cheaper then therapy“ – zu Deutsch: Nähen ist billiger als Therapie.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.