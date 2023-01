Altar, Redepult, Taufbecken - Was die Dorfkirche Hohnsdorf bald so besonders macht

In den Handwerksbetrieben von Frank Schönemann und Thomas Thiele wurden für die Kirche Hohnsdorf einzigartige Prinzipalstücke angefertigt und jetzt platziert. Ein besonderes Projekt kommt voran. Was ab Januar passiert.

Hohnsdorf/MZ - „Wir sind fast fertig“, meldet Dietmar Sauer und klingt dabei, als sei er furchtbar in Eile. „Es ist kalt“, klagt er. So kalt, dass es jetzt schnell gehen muss. Hauptsache, die nagelneuen Prinzipalstücke stehen erst einmal an Ort und Stelle. Es wird Zeit, dass die Frauen und Männer die Hohnsdorfer Kirche vorerst wieder verlassen, um sich aufwärmen zu können.