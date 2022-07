Alle Vereine im Altkreis Köthen lassen ihre Prunksitzungen im kommenden Jahr ausfallen

Köthen/MZ - Kurz vor Weihnachten ist die Stimmung bei den sonst so lustigen Karnevalisten getrübt. In den vergangenen Tagen und Wochen haben sie eine schwere Entscheidung treffen müssen. Erst am Freitag hatte sich der Vorstand der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö getroffen und verkündet: Es wird auch 2022 keine Prunksitzungen und auch keinen Rosenmontagsumzug geben. „Uns lässt Corona nicht los. Es ist sehr bedrückend, dass es nun wieder nicht geht“, erklärte Kukakö -Präsident Karsten Todte daraufhin.

