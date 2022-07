Alle Bachelor-Studiengänge werden an der Hochschule Anhalt nun auch „dual“ angeboten

Hochschule-Präsident Jörg Bagdahn will damit dem immer größer werdenden Fachkräftemangel vor allem in den ingenieurtechnischen Berufen begegnen.

Ein duales Studium bedeutet auch Doppelbelastung an der Hochschule und in einem Unternehmen.

Köthen/MZ - In den ostdeutschen Bundesländern war es früher oft so, dass die Unternehmen immer ausreichend ingenieurtechnische Fachkräfte hatten und sich nie frühzeitig um derartigen Nachwuchs kümmern mussten. Das jedenfalls sieht Prof. Jörg Bagdahn, der Präsident der Hochschule Anhalt, so. „Doch diese Entwicklung hat sich genau ins Gegenteil verkehrt. Heute suchen die Firmen krampfhaft nach ingenieurtechnischem Nachwuchs.