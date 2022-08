Alkoholfahrt durch Baasdorf endet für Autofahrer mitten in der Nacht im Gebüsch

In Baasdorf ist ein angetrunkener Autofahrer von der Straße abgekommen und in ein Gebüsch gefahren.

Baasdorf/MZ - Ein angetrunkener Mann ist gegen 3.40 Uhr in der Nacht zu Samstag mit seinem Ford von der Karl-Marx-Straße in Baasdorf abgekommen. Der Mann sei von der Schulstraße in Richtung Köthener Straße gefahren, in einer Rechtskurve am Lindenplatz nach links geraten und in ein Gebüsch gefahren, teilte die Polizei mit.

Weil die Beamten Alkohol rochen, wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. An dem Ford gab es Blechschaden, er wurde abgeschleppt.