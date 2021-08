Alarmanlage von Köthener Grundschule bringt Anwohner zur Verzweiflung

Die Naumann-Grundschule in Köthen

Köthen/MZ/sgr - Die Alarmanlage der Grundschule „Johann Friedrich Naumann“ in der Stadt Köthen lässt Anwohner verzweifeln. Sie heulte allein am vergangenen Sonntag zwischen 9 und 13 Uhr sechsmal los. Am Montag ab 19 Uhr setzte sich die Belästigung dann fort.

Auch in den vergangenen Monaten war die Anlage immer mal wieder losgegangen. „Das war damals hauptsächlich auf die Bedienung zurückzuführen“, sagt Stadtsprecher Jens Niemand auf MZ-Nachfrage. „Das können wir dieses Mal ausschließen. Das heißt, es muss an der Technik an sich liegen. Da werden wir uns noch mal mit der Firma kurzschließen. Wir kümmern uns schnellstmöglich.“