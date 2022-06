Akuter Lehrermangel in Aken: Wie jetzt zwei Seiteneinsteiger helfen wollen, die Not zu lindern

In der Sekundarschule in Aken konnte zeitweise nur jede zweite Stunde regulär unterrichtet werden. Können ein Journalist und eine Kulturmanagerin jetzt die Not lindern?

Im Oktober hatte in Aken Schüler, Eltern und Lehrer gegen den Mangel an ihrer Schule demonstriert.

Aken/MZ - An der Sekundarschule „Am Burgtor“ in Aken (Anhalt-Bitterfeld) ist am vergangenen Mittwoch mal wieder „Land unter“. So zumindest bezeichnet Schulleiter Hans-Rainer Homann die Situation in seinem Haus. „Wenn alle da sind, haben wir aktuell eine Unterrichtsversorgung von 80 Prozent“, erklärt der Direktor. Allerdings fielen gerade sechs Pädagogen krankheitsbedingt aus. „Damit fehlen 150 Lehrerstunden pro Woche“, erklärt Homann - knapp ein Viertel der Gesamtzahl. Seine Aufgabe sei es nun, irgendwie einen Stundenplan auf die Beine zu stellen - hauptsächlich mit Stillarbeit, bei der mehrere Klassen von einem Lehrer betreut werden. „Sonst wäre der Schultag für die Kinder schon um elf Uhr vorbei.“