Aktion „Sauberes Revier“: Kinder und Erwachsene helfen bei Aktion gegen wilden Müll in Libehna

Libehna/MZ - Zwei Kühlschränke, zahlreiche Altreifen, Möbelteile, Teppiche, leere Zigarettenschachteln und etliche Textilmasken sind bei einer Müllsammelaktion in Libehna, Locherau und Repau zusammengekommen. „Viele fleißige kleine und große Hände sammelten in den Ortsteilen und auf allen Zubringerstraßen den Müll auf“, berichtete Ortsbürgermeister Matthias Schütz.

Am Donnerstag zuvor hatten sich bereits Kinder und Erzieherinnen vom Kindergarten „Wichtelland“ an der Aktion beteiligt und Müll aufgesammelt. „Die kleinen Mäuse sind fleißig gewesen. Als Ortsbürgermeister finde ich das toll, denn so lernen die Kinder, dass es keinen Sinn macht, etwas achtlos wegzuwerfen.“

An der Müllsammelaktion der Erwachsenen beteiligten sich 40 Männer und Frauen aus allen drei Ortsteilen.

An der Müllsammelaktion der Erwachsenen beteiligten sich 40 Männer und Frauen aus allen drei Ortsteilen. Nach rund vier Stunden war der Einsatz im Rahmen der Aktion „Sauberes Revier“ beendet.

Ortsbürgermeister Matthias Schütz dankte dem Garten- und Landschaftsbaubetrieb Heilemann, der drei Transporter bereitgestellt hatte, sowie der Kreisverwaltung, die den 7,5 Kubikmeter fassenden Container organisiert hatte. Der Container sei am Ende randvoll gewesen.

Eine bei Mülltouristen beliebte Abladestelle seien Erdhügel, die sich nahe der künftigen Bundesstraße 6n befinden

Bei der Sammelaktion habe sich wieder gezeigt, dass große Stücke wie Kühlschränke, Reifen und alte Möbel nicht in den Dörfern selbst, sondern an Feldwegen abgeladen worden waren. Eine bei Mülltouristen beliebte Abladestelle seien Erdhügel, die sich nahe der künftigen Bundesstraße 6n befinden.

Bei den kleineren Teilen wie leeren Zigarettenschachteln und Corona-Textilmasken sei es offenbar so, dass viele Menschen sie einfach aus ihrem Auto werfen, während sie durch die Dörfer fahren. Am Ende der Aktion gab es, organisiert mit Hilfe des Jagdvereins, für alle Helfer Erbsensuppe, Wiener Würstchen und Getränke am Dorfgemeinschaftshaus in Libehna.