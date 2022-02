Aktion für sauberen Hubertusteich: Stadt Köthen und Bürgerinitiative rufen zum Arbeitseinsatz auf

Köthen/MZ - Die Stadt Köthen etwas sauberer und damit noch lebenswerter machen, das ist Ansinnen eines gemeinsamen Arbeitseinsatzes, der am Samstag, 12. Februar, am Hubertusteich stattfinden soll. Die Stadtverwaltung ruft alle tatkräftigen Freiwilligen auf, sich von 10 bis 13 Uhr an der Aktion zu beteiligen. Ziel ist es, aus dem Grünstreifen am Hubertus das Totholz aufzusammeln und den Teich zu entmüllen.

Die Idee für die Aktion stammt laut einer Mitteilung von Oberbürgermeister Bernd Hauschild, die Umsetzung erfolgt durch das Engagement der Bürgerinitiative Anhalt-Köthen. Außerdem erhält das Vorhaben tatkräftige Unterstützung von der Sanitätsschule Raymond Schulz. Der Betriebshof der Stadt stellt vier Mitarbeiter mit Kleinfahrzeugen das Aufgesammelte entsorgen werden.

Organisatoren und Initiatoren hoffen auf rege Beteiligung. So auch Köthens Stadtoberhaupt. „Uns allen sollte unsere Stadt am Herzen liegen. Daher würde ich mich freuen, wenn diese Aktion auf große Resonanz stößt und viele gemeinsam dazu beitragen, sie noch schöner zu machen“, sagte OB Hauschild.

Treffpunkt ist am Samstag am vorgelagerten kleinen Teich des Hubertus, an der Seite der Fasanerieallee. Alle Interessierten sollten Arbeitskleidung und festes Schuhwerk tragen, sowie Arbeitshandschuhe mitbringen. Spielt das Wetter nicht mit, wird die Aktion auf 26. Februar verschoben.