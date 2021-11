Akener Uhrmacherin Charlotte Schlegel hat vor 60 Jahren ihren Meisterbrief bekommen

Aken/MZ - Ein wenig fehlt Charlotte Schlegel ihr ehemaliger Arbeitsplatz, dieses kleine Hinterzimmer des Schmuck- und Uhrenladens an der Elbstraße in Aken, in dem sie nun wieder sitzt. „Aber damit muss man sich abfinden“, sagt die 84-Jährige in das Ticken der vielen Uhren hinein, die an den Wänden hängen.

60 Jahre ist es her, dass Charlotte Schlegel ihre Prüfung zur Uhrmachermeisterin absolviert hat. Für ihre lange Laufbahn in diesem Beruf hat sie nun den Diamantenen Meisterbrief der Handwerkskammer Halle (Saale) erhalten. Dabei fing alles eher zufällig an: „Lehrstellen waren knapp“, erinnert sie sich. Die Lehrstelle zur Uhrmacherin habe sie damals förmlich „erobert“. Ab 1951 lernte sie drei Jahre lang in Aken, dann folgten sechs Jahre als Gesellin in Dessau. 1961 erhielt sie ihren Meisterbrief und eröffnete ein Jahr später das Geschäft in Aken, das heute ihr Sohn Dieter weiterführt. Dieser übernahm Laden und Werkstatt im Jahr 1998. Ein Jahr später bestand auch er die Meisterprüfung.

„Lupe, Pinzette, Feinwerkzeug“, zählt Charlotte Schlegel auf, das seien ihre wichtigsten Handwerksutensilien als Uhrmacherin gewesen. „Wir machen alles, was mit Mechanik zu tun hat. Da muss man eine feine Hand haben“, sagt sie und deutet auf das geöffnete Uhrwerk einer Taschenuhr, die vor ihr auf dem Tisch liegt. „Und Ruhe mitbringen“, fügt sie hinzu.

Früher hätten die meisten Leute mechanische Uhren zur Reparatur gebracht, erzählt die Meisterin. Heute gehe es häufig eher darum, alte Uhren wieder aufzuhübschen. Der Ablauf einer Reparatur hat sich in den einzelnen Schritten dabei kaum verändert. Zunächst öffne man das Gehäuse des Geräts, erläutert Schlegel, dann beginne die Suche nach dem Fehler. Anschließend zerlege man das Uhrwerk in seine Einzelteile, um diese zu reinigen.

Früher habe man das per Hand erledigt, berichtet die Handwerkerin. Heute erfolge die Reinigung dagegen mithilfe eines Ultraschallgeräts. Danach trockne man die feingliedrigen Bestandteile, wechsle defekte Teile aus und baue die Uhr zuletzt wieder zusammen.

Feinmotorik ist gefragt im Uhrmacherhandwerk. (Foto: Ute Nicklisch)

„Ich habe mit den Uhren gelebt“, sagt Charlotte Schlegel heute. Das wird deutlich, sobald sie eine Uhr in die Hand nimmt, um deren Funktionsweise zu erläutern. Wie die Zahnräder zwischen zwei Platinen laufen, wie all die einzelnen Komponenten mechanisch ineinandergreifen und die Zeiger in Gang setzen. Auch in ihrem Zuhause habe sie noch „reichlich“ Uhren, erzählt die 84-Jährige. Besonders gern möge sie Kuckucksuhren, denn „da ist richtig Leben drin“.

Über die Verleihung des Diamantenen Meisterbriefs und die damit verbundene Würdigung in der Halleschen Händelhalle habe sie sich sehr gefreut, sagt die Uhrmacherin. Früher habe sie häufiger Kontakt mit anderen Meistern aus der Region gehabt. Unter denen sei sie damals stets die einzige Frau gewesen, erinnert sich die Handwerkerin; darüber habe sie aber nie groß nachgedacht.

Mittlerweile ist das Geschäft, das sie 1962 in Aken eröffnet hat, komplett in die Hand ihres Sohnes übergegangen. Dass dem auch zukünftig die Arbeit nicht ausgehen wird, davon ist sie überzeugt: „Wenn es eine gute Uhr ist, dann lässt man die reparieren“, sagt sie. Praktisch alle Hersteller würden auch heute noch Uhren mit mechanischem Antrieb herstellen, ergänzt ihr Sohn Dieter Schlegel. Der hat im kommenden Jahr gleich das nächste Jubiläum zu feiern: Am 1. Juni 2022 jährt sich die Eröffnung des Geschäfts nämlich ebenfalls zum 60. Mal.