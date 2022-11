„Aken gibt das Ziel für ganz Sachsen-Anhalt vor“ - Digitalministerin Lydia Hüskens lobt Breitbandausbau

Aken/MZ - Digitalministerin Lydia Hüskens (FDP) war am Donnerstag zu Besuch in Aken, wo die Abnahme der Bauarbeiten zum Breitbandausbau im Gewerbegebiet Kühren anstand. Die Ministerin brachte einen Scheck über Fördermittel in sechsstelliger Höhe mit: Den Bescheid über 233.668 Euro übergab sie an Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.