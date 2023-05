Aken hat sich beim Frühlingserwachen in Aken durchgesetzt. Am 17. Mai dürfen sich die Akener über eine große Musikshow mit Künstlern wie Nick P. , Olaf Berger und Nino de Angelo freuen.

So sehen glückliche Sieger aus.

Aken/MZ - Es ist kurz vor 16.30 Uhr am Freitagnachmittag. Ein Schar an Menschen hatte sich auf dem neuen Übungsplatz der Akener Feuer- und Wasserwehr eingefunden. Alle tippten sie emsig in ihre Handys, bis zu letzt wurde gevotet.