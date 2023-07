Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

KÖTHEN/MZ - Hannes Loth ist nicht nur in Raguhn-Jeßnitz bestens bekannt. 2015 kandidierte er für die AfD bei der Oberbürgermeisterwahl in der Bachstadt und erreichte ein Wahlergebnis von 2,1 Prozent. Als Landtagsabgeordneter unterhält er ein Büro in der Stadt. Das wird ihn jetzt sicher nicht mehr so oft sehen, denn der 42-Jährige hat die Bürgermeister-Stichwahl in Raguhn-Jeßnitz gegen seinen parteilosen Kontrahenten Nils Naumann am Sonntag mit 51,13 Prozent gewonnen und ist damit der erste hauptamtliche Bürgermeister der AfD in Sachsen-Anhalt. Deutschlandweit wohl nicht, denn 2020 amtierte im baden-württembergischen Burladingen ein Bürgermeister, der zur AfD gewechselt war, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Die MZ wollte einen Tag nach der Wahl wissen, wie Loths Amtskollegen im Altkreis Köthen den Wahlausgang von Raguhn-Jeßnitz sehen und bewerten.