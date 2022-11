Advent in Köthen und Region So war am Wochenende die traditionelle Hofweihnacht in Diebzig

Regional, handgemacht und alternativ – so lautet die Devise hinter der Hofweihnacht in Diebzig. Am Wochenende war es wieder soweit. Der Markt - es war die vierte Auflage - lockte zahlreiche Besucher an.